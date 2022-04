OM : Guendouzi et Sampaoli reviennent sur les incidents

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille, ce jeudi, aurait pu vivre une soirée plutôt tranquille. Cela n'a pas été le cas pour au moins deux raisons. La première, les violences commises dans la ville la veille par les affrontements entre supporters grecs du PAOK et ceux de l'OM. Et la seconde parce que malgré le fait qu'ils ont globalement dominé la rencontre, les Olympiens ne sont imposés que deux buts à un.

La rencontre aussi a été le spectacle d'affrontements en tribune avec jets d'objets de part et d'autre. À la fin de la partie, le coach du club grec, Răzvan Lucescu, a tenu des propos assez hallucinants en conférence de presse, ajoutant, en partant, loin des micros, que l'OM ferait mieux de venir sans ses supporters.

Sampaoli n'a pas aimé la sortie de Lucescu

Forcément, cela a été l'un des sujets de la conférence de presse d'avant-match ce vendredi. Mattéo Guendouzi a été le premier à répondre : « on est très déçu de ce qui a pu se passer avant le match, c'est inadmissible ce qui s'est passé dans la ville. On fait ce sport pour vivre des émotions. Il y a déjà beaucoup de violence en dehors du foot. C'est très triste pour le monde du foot, ça donne une mauvaise image. On était là pour gagner et on l'a fait. Ça va être difficile là-bas avec une ambiance très chaude. On a une certaine expérience, on sera prêt pour ce match. Ce n'est pas à moi de décider. Depuis le début, nos supporters n'ont pas eu la chance de nous suivre. On va toujours se donner à fond pour le club. Même s'ils ne sont pas avec nous physiquement, ils seront avec nous, on est tous ensemble. A l'échauffement il y a des moments de pause, tu vois ce qui se passe. Ça donne une mauvaise image, je pense que peut-être l'UEFA n'aurait pas du accepter les supporters vu les évènements de la veille. On ne joue pas au football pour ça. On ne veut pas de violence dans les stades. Avec ce qui s'est passé avec Payet au début de saison, c'est problématique pour nous. On reste focus. On sait que ça va être difficile au retour, on y va avec la conviction qu'on va se qualifier pour le tour prochain ».

Dans un deuxième temps, Jorge Sampaoli a plutôt mis un petit tacle à son homologue : « je pense que c'est un match de foot, les gens auraient du mieux se comporter. J'espère que nos supporters seront avec nous en Grèce. En ce qui concerne les déclarations, ça n'a pas raison d'être. La violence n'a rien à voir avec le foot. Il ne faut pas générer cela. On risque de créer une menace et il y aurait un risque pour les ultras de l'OM. Je veux qu'on joue et que tout se décide sur le terrain ». À six jours du retour dans une ambiance de feu, ça sent déjà la poudre.