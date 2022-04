Conference League, OM : le gros craquage de l'entraîneur du PAOK

La suite après cette publicité

Ce jeudi soir, c'était le retour de l'Olympique de Marseille sur la scène européenne. Pour ce quart de finale aller de la Conference League, les Marseillais accueillaient le PAOK Salonique avec l'espoir de faire la différence dès le départ. Mais, déjà, avant cette rencontre, les supporters des deux camps s'étaient affrontés dans la rue.

Dans le stade, c'était chaud aussi avec jet de fumigène d'un côté et jet de sièges de l'autre. Finalement, au coup de sifflet final (2-1 pour l'OM), la tension ne semblait pas retombée et les deux bancs s'étaient même invectivés. Le premier à se présenter devant les médias était le coach du club grec, Răzvan Lucescu. Il était très très loin d'être content.

« Vous feriez mieux de venir sans vos fans »

« J’espère que vous serez reçu comme vous nous avez reçus. J’espère que vous serez accueilli comme nous l’avons été. Je suis déçu de ce que j’ai vu. Pour le football ce n’est pas acceptable. On a beaucoup de violence à l’extérieur et on n’a pas besoin d’en avoir dans le football. Ça ne donne pas une bonne image de Marseille », a-t-il répondu à la question d’un confrère français.

Il a aussi ajouté, dans la langue de Shakespeare, en dehors des micros, en quittant la salle : « vous feriez mieux de venir sans vos supporters ». Lunaire. Invité à répondre sur cela, Jorge Sampaoli a botté en touche : « ça va être difficile. C'est un adversaire encore en vie malgré le match ou il a souffert. Je pense que le public va les pousser, il faudra refroidir le plus vite possible cette ambiance ». Le retour va être explosif.