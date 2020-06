Serie A : Cristiano Ronaldo s'offre un nouveau record

Malgré son âge avancé, Cristiano Ronaldo (35 ans) n'en finit plus de faire tomber les records. Premier buteur (sur penalty) lors de la victoire de la Juventus sur la pelouse de Bologne (2-0), lundi soir en championnat (27e journée), le quintuple Ballon d'Or est dans le même temps devenu le meilleur buteur portugais de l'histoire de la Serie A avec ses 43 réalisations en 54 apparitions sur les pelouses italiennes.

Cristiano Ronaldo a dépassé d'une courte tête Rui Costa, l'ancien milieu offensif de la Fiorentina et de l'AC Milan qui avait trouvé le chemin des filets à 42 reprises entre 1994 et 2006. Ce statut, CR7 le connaît bien. Le vainqueur de l'Euro 2016 est aussi le meilleur buteur lusitanien de l'histoire de la Premier League (118 buts avec Manchester United) mais également de la Liga (311 réalisations avec le Real Madrid). La méforme de Ronaldo depuis la reprise du foot transalpin ne l'empêche pas d'inscrire un peu plus son nom dans l'histoire du football.