Zlatan Ibrahimovic revient sur sa relation compliquée avec Pep Guardiola

Alors qu'il a 40 ans et qu'il poursuit sa carrière à l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic continue de maintenir un niveau solide. L'attaquant suédois est revenu pour le Corriere della Sera sur certains points de sa carrière. Il a notamment fait le point sur sa relation avec Pep Guardiola son coach lorsqu'il était au FC Barcelone lors de la saison 2009/2010.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Zlatan Ibrahimovic n'en garde pas de bons souvenirs : «il ne m’a jamais compris. Il voulait tout programmer. J’avais un geste instinctif, et puis après je pensais à ce que Guardiola voulait. Et je changeais. Je pensais double. Il n’aime pas les joueurs avec de la personnalité. J’étais devenu un problème.»