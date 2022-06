Vincent Kompany entraîneur de Burnley

Entraîneur-joueur puis simple entraîneur d'Anderlecht depuis 3 saisons, Vincent Kompany a quitté le club belge pour mieux rebondir en Angleterre. Lui l'ancien capitaine de Manchester City va revenir outre-Manche

La suite après cette publicité

En effet, il est nommé entraîneur de Burnley, qui a été relégué en 2e division à l'issue de la dernière saison. Selon les dernières indiscrétions, il deviendrait l'entraîneur le mieux payé de Championship, avec 2,9 M€ par saison, et un contrat de 3 ans.

We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.



Welcome to Burnley, @vincentkompany! 👔#WelcomeKompany | #UTC