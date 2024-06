Yamal réclame une recrue XXL au Barça, la Ligue 1 foudroie Canal+

Hansi Flick prépare déjà le nouveau Barça

Hansi Flick, en pleine réunion avec le directeur sportif Deco, établit déjà ses plans pour la saison prochaine. Il faut «commencer fort», affiche Sport. L’objectif est de signer peu de joueurs, mais de qualité comme Joshua Kimmich, Mikel Merino, Angelo Stiller, Amadou Onana. Mais le grand nom reste Nico Williams, qui possède une clause de 50 millions d’euros. Auteur d’une grosse saison à 8 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’Athletic Bilbao, l’ailier gauche est très apprécié en Catalogne. Et justement, Lamine Yamal s’est exprimé sur son coéquipier en sélection. Dans le Mundo Deporivo, le Barcelonais explique «qu’il joue mieux en la présence de Nico Williams» et que jouer avec lui permet de créer plus de un-contre-un face à l’adversaire. Un appel du pied au Barça.

La suite après cette publicité

Les droits TV, éternel problème

En pleine galère pour vendre les droits TV des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2, la LFP doit revoir ses ambitions à la baisse. Bien loin du milliard d’euros espéré par Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, la Ligue commence à paniquer. «La Fièvre», placarde le journal L’Équipe. Cette situation «suscite l’angoisse de certains présidents de Ligue 1», écrit le journal. Ces derniers pressent Canal + d’entrer dans les négociations. La chaîne cryptée ne veut pas négocier et ne permet donc pas à BeIN Sports de garantir les 700 millions d’euros à la Ligue. Laurent Nicollin, président de Montpellier, déplore l’attitude de Canal + : «Apparemment Canal + veut tuer le football français», a-t-il déclaré. Une situation qui handicape les clubs français sur le mercato.

À lire

Portugal : la prestation choquante de Cristiano Ronaldo à 39 ans

Cristiano Ronaldo impressionne

Cristiano Ronaldo a frappé fort hier soir contre l’Irlande. Avec un doublé, le Portugais de 39 ans semble éternel alors qu’il s’apprête à disputer son 6ème Euro. «Le Roi est prêt», titre O Jogo ce matin. «Le voilà», affiche de son côté Record. «Ronaldo porte la sélection avant l’Euro», écrit Marca dans ses pages intérieures. L’attaquant a remis sa sélection sur le droit chemin après la défaite face à la Croatie. Deux buts qui lui permettent d’atteindre les 130 buts en sélection. «Je me consacre à 100%, jamais à 80 ou 90%», a déclaré le Portugais. Signe de son éternelle motivation malgré ses 39 ans.