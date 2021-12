Son cauchemar à Arsenal, son avenir, l'équipe de France : les confessions lucides de William Saliba

La suite après cette publicité

Prêté à l’Olympique de Marseille par Arsenal, William Saliba (20 ans) vit enfin une saison où il peut se distinguer. Patron de la défense phocéenne, l’ancien bébé de Saint-Étienne est clairement l’un des bons coups du dernier mercato estival de Ligue 1. Mais alors que le cap de la mi-saison va bientôt être franchi, les questions sur son avenir vont rapidement se poser.

Sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2024, Saliba, qui avait été recruté pour 30 M€ en 2019, sera sans doute trop cher pour les Marseillais. Toutefois, le calvaire que lui a fait vivre Mikel Arteta à Londres va-t-il le dissuader de revenir à l’Emirates ? Le coach des Gunners avait en tout cas ouvert les portes à un retour. Interrogé dans le podcast Stream Team d’Eurosport, Saliba est revenu sur cette période compliquée.

« C’est sûr qu’il y a des moments où c’est dur. Tu ne joues même pas un match pendant six mois. Tu te dis que le foot c’est un sport difficile. Il ne faut rien lâcher, se battre. Il ne faut pas le prendre négativement. Il faut que ça serve de leçon mentale pour aller plus loin. Ça met une petite claque pour te rappeler que tu n’es personne. Je m’en nourris. Je sais ce que c’est de ne pas jouer pendant six mois. »

Saliba a les pieds sur terre

À Marseille, Saliba a retrouvé un sacré temps de jeu (16 titularisations en L1). De quoi lui donner envie de rester ? Le joueur avoue ne pas y réfléchir pour le moment. « Dans un club comme ça, quand tu es prêté, tu fais comme si tu allais rester pendant des années. Tu profites de chaque match, j’essaie de ne pas penser à ce qu’il se passera après ». Mais, sauf énorme surprise, l’après ne devrait pas rimer avec Marseille. Lucide sur sa carrière en club, le natif de Bondy l’est également en ce qui concerne son avenir international chez les Bleus. Joueur des Espoirs, Saliba ne veut pas mettre la charrue avant les boeufs.

« C’est sûr qu’il y a toujours de la place. Il faut rester concentré. Rester le plus régulier possible. Je sais qu’il faut encore progresser, être plus constant, enchaîner les matches. Quand j’entendais « Saliba équipe de France », le match contre la Lazio (où il a commis une grosse erreur) m’a calmé. (…) Je ne me dis pas qu’il faut que je sois à la Coupe du Monde. J’espère que j’y serai, mais il faut rester concentré. Pour l’instant, je suis en Espoirs, je dois progresser. » Ça a le mérite d’être clair.