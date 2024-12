ASSE - OM : Olivier Dall’Oglio pointe les erreurs de son équipe

Défait par l’OM ce soir à domicile, l’AS Saint-Etienne va rapidement devoir relever la tête pour ne pas sombrer dans une spirale infernale en Championnat. Interrogé par DAZN après le match, Olivier Dall’Oglio n’a pu que constater les défauts dans la copie de sa formation : « on est tombés sur une belle équipe en face de nous. On a clairement manqué d’agressivité, c’est certain. Je pense qu’on doit être plus virulents, un peu plus engagés. C’est vrai qu’on a été privés de ballon. On a eu la première occasion, mais ensuite, on a rapidement couru après le ballon. Il faut qu’on trouve davantage d’agressivité et de maîtrise technique. Cela dit, on a des joueurs courageux qui ont tout tenté, qui donnent ce qu’ils peuvent avec leurs armes du moment ».

«On avait étudié leur dernier match et travaillé en conséquence. Tactiquement, il n’y a pas eu de surprise, mais on n’a pas su répondre comme il le fallait. On a eu un ou deux oublis en première mi-temps de la part de nos défenseurs centraux, et on s’est fait un peu aspirer. On savait que l’OM passait essentiellement par l’axe, ce qui est toujours difficile à défendre», analyse-t-il. Et pour le match de la semaine prochaine face à Toulouse, le coach des Verts annonce également la couleur : «on doit aussi composer avec des blessés, et je ne suis pas certain de pouvoir récupérer beaucoup de monde pour le match de vendredi». Inquiétant…