PSG : Jürgen Klopp encense Kylian Mbappé

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (21 ans) n'a toujours pas prolongé son contrat au sein du club de la capitale et les rumeurs autour d'un départ vont bon train ces dernières semaines. Le talent du jeune champion du monde, acheté 180M€ par Paris à l'AS Monaco en 2018, attise forcément les convoitises. Le natif de Bondy voit ainsi régulièrement son nom lié au Real Madrid, qui rêve de l'attirer en Liga. Dernièrement, le nom de Liverpool, qui lorgne également Jadon Sancho (20 ans, BvB), a même été évoqué par la presse espagnole. Au cours d'un entretien accordé à beIN Sports lundi soir, l'entraîneur des champions d'Europe en titre a d'ailleurs été interrogé sur les joueurs qu'il aimerait coacher à l'avenir.

«Écoutez, je ne peux pas répondre à ce genre de questions sans faire la une des journaux le lendemain, je sais que c'est ce que je ne veux pas faire. J'adore les regarder jouer (les grands joueurs) mais je n’aurais aucun problème à ne jamais en entraîner un dans le futur. Mbappé a le plus grand avenir. Nous pouvons aussi parler de Sancho, qui est en train de se révéler. Je suis complètement satisfait des garçons que j’ai, et je n’ai jamais pensé aux autres joueurs. Quand je suis dans un club, je travaille avec les joueurs que j’ai et je ne rêve pas des autres joueurs. Si nous pouvons en obtenir un à l’avenir, nous verrons, mais nous tirerons le meilleur parti de la situation que nous avons», a lâché Jürgen Klopp à la chaîne de télévision. Reste à savoir si les Reds tenteront une approche pour Kylian Mbappé.