PSG - AC Milan : la menace Kang-in Lee plane au-dessus d’Ousmane Dembélé

Après une solide victoire maîtrisée en championnat, samedi dernier contre Strasbourg, le PSG revenait sur sa pelouse du Parc des Princes pour une affiche XXL contre l’AC Milan, géant septuple champion d’Europe. Alors que la rencontre aurait pu être plus disputée face à des Rossoneri, pas toujours simples à manœuvrer ces dernières années, les Rouge et Bleu ont maîtrisé et déroulé leur football pour verrouiller un succès important dans le groupe F (3-0). L’entraîneur espagnol, Luis Enrique avait ressorti pour l’occasion son 4-3-3 classique avec le trident offensif composé de Kylian Mbappé, de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé. Si les deux premiers ont fait leur part du travail, l’ancien joueur du FC Barcelone, déjà en proie à des critiques, a eu plus de mal à se montrer efficace et a même dû encaisser son but refusé pour une faute au départ.

«Je pense qu’il faut profiter d’Ousmane. Il est un joueur unique selon moi. Je n’ai aucun problème à ce qu’il ne marque pas ou ne soit pas décisif par la passe. Il génère des supériorités numériques, fixe trois joueurs adverses et crée des espaces à ses coéquipiers. (…) Il faut profiter de lui. Il va s’améliorer, c’est sûr. Il aura aussi des jours où ça ira moins bien, oui. Il est vital pour nous, c’est un joueur clef. Je n’ai aucune préoccupation le concernant. Je suis amoureux du jeu d’Ousmane et je ne vois aucun problème à son sujet», avait notamment affirmé Luis Enrique en conférence de presse, après la rencontre contre Strasbourg samedi, suite à une nouvelle prestation inquiétante de l’ancien joueur de Dortmund. Mais ce mercredi soir contre le Milan, Dembélé a encore une fois accusé le coup avec de nombreux déchets dans son jeu et des frappes souvent trop peu dangereuses (19 ballons perdus et 80% de ses duels perdus), alors qu’il attend encore de fêter son premier but avec Paris.

19 minutes ont suffi !

Mais la frustration d’une nouvelle copie âpre a pris une tournure d’autant plus inquiétante, lors de l’entrée en jeu de l’international sud-coréen, Kang-in Lee qui, en seulement 19 minutes de jeu, a montré des qualités offensives bien plus propres et décisives qu’Ousmane Dembélé sur toute la rencontre. L’efficacité de l’ancien joueur de Valence a atteint son paroxysme avec ce magnifique but en cerise sur le gâteau dans les derniers instants. Chaque opportunité est bonne à saisir au PSG et même si Luis Enrique tend à maintenir une confiance totale en Dembélé, Kang-in Lee sait profiter des chances et surtout des minutes qu’on lui offre : «je suis très heureux pour la victoire dans un premier temps, c’est le plus important. Et ensuite me concernant, je suis très content de mon but et d’avoir pu aider l’équipe comme il le fallait et je vais continuer à travailler. Luis Enrique nous demande de nous imposer dans tous les domaines», a affirmé Kang-in Lee en zone mixte.

Il y a quelques jours, l’international sud-coréen avait confié au micro de PSG TV :« Jouer la Ligue des champions, c’est un rêve. C’est la compétition phare pour tous les footballeurs. Déjà tout petit, je rêvais d’y prendre part. La Ligue des champions est à la fois importante pour le club et pour moi. Nous devons bien nous préparer pour être sûrs de remporter chaque match». Le natif de Incheon affiche un total de 93% de passes réussies avec 21 ballons touchés, trois duels remportés sur cinq, une récupération et un tacle réussi. Une chose est certaine : l’ancien joueur de Majorque n’avait pas menti quand il parlait de se tenir prêt à performer et à remporter chaque rencontre.