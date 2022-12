Bayern : le message de soutien d'Hansi Flick à Manuel Neuer

La suite après cette publicité

Victime d'une fracture au pied durant ses vacances en ski, le gardien de but international allemand Manuel Neuer est indisponible jusqu'à la fin de la saison, que ce soit en club ou en sélection. Son sélectionneur Hansi Flick, qu'il a connu également au Bayern Munich, a tenu à le soutenir à la suite de la nouvelle.

« C'est une très triste nouvelle de fin d'année. Nous sommes heureux que l'opération se soit bien déroulée et souhaitons à Manu un bon et rapide rétablissement. C'est la chose la plus importante pour le moment », a-t-il déclaré dans le communiqué de la Fédération allemande. Gros coup dur pour Mannschaft et la formation bavaroise.