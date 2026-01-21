Menu Rechercher
Ilias Akhomach change de club !

Par Max Franco Sanchez
Ilias Akhomach sous les couleurs de Villarreal @Maxppp

Formé à La Masia, Ilias Akhomach (21 ans) avait fait le choix de rejoindre Villarreal à l’été 2023. Après une première saison plutôt réussie, il a eu plus de mal et n’a pas été aidé par les blessures, et cette saison, il ne joue pratiquement pas sous les ordres de Marcelino : 9 apparitions de Liga, dont 2 titularisations seulement.

Villarreal CF
𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐈𝐥𝐢𝐚𝐬 𝐀𝐤𝐡𝐨𝐦𝐚𝐜𝐡

El futbolista hispano-marroquí renueva con el Villarreal hasta 2028 y se marcha cedido al @RayoVallecano hasta final de temporada

Celui qui a perdu la CAN dans son pays va cependant avoir une opportunité de se relancer. Il vient effectivement de rejoindre le Rayo Vallecano en prêt jusqu’à la fin de la saison. A noter qu’avant de partir à Madrid pour les 6 prochains mois, il a prolongé son contrat avec le Sous-Marin Jaune jusqu’en 2028.

Pub. le - MAJ le
