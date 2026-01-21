Liga
Ilias Akhomach change de club !
Formé à La Masia, Ilias Akhomach (21 ans) avait fait le choix de rejoindre Villarreal à l’été 2023. Après une première saison plutôt réussie, il a eu plus de mal et n’a pas été aidé par les blessures, et cette saison, il ne joue pratiquement pas sous les ordres de Marcelino : 9 apparitions de Liga, dont 2 titularisations seulement.
Celui qui a perdu la CAN dans son pays va cependant avoir une opportunité de se relancer. Il vient effectivement de rejoindre le Rayo Vallecano en prêt jusqu’à la fin de la saison. A noter qu’avant de partir à Madrid pour les 6 prochains mois, il a prolongé son contrat avec le Sous-Marin Jaune jusqu’en 2028.
