Commenter 86
Ligue 1

PSG : Illia Zabarnyi se fait dézinguer !

Par Josué Cassé
1 min.
Zabarnyi (PSG) @Maxppp
Rennes 3-1 PSG

Titularisé lors de la défaite du PSG contre le Stade Rennais (1-3), Illia Zabarnyi a encore montré ses lacunes défensives. Souvent en retard et loin d’être rassurant pour ses coéquipiers, l’Ukrainien a, une nouvelle fois, déçu. Après la rencontre, l’ancien joueur Maxime Chanot n’a d’ailleurs pas mâché ses mots au moment d’évoquer la trajectoire de l’ex-joueur de Bournemouth.

«Si je suis Luis Enrique, Zabarnyi je le prends et je l’envoie en réserve. Il fait n’importe quoi. Il a des contrôles de balle quand faut dégager en une touche. Il dégage en une touche quand faut prendre 2 touches… T’es joueur du PSG, tu gagnes un gros salaire, tu dois être performant», a notamment déclaré l’intéressé dans l’After Foot sur RMC. Ambiance…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (86)
