Euro 2020 : le but contre son camp de Merih Demiral en vidéo

Pour le lancement de l'Euro 2020, la Turquie et l'Italie croisent actuellement le fer sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome. Après une première période sans le moindre but, la Squadra Azzurra a trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à un but contre son camp de Merih Demiral.

Décalé côté droit, Domenico Berardi a centré fort devant le but et le défenseur de la Juventus a poussé le ballon au fond de ses propres filets de la poitrine (53e, 0-1). Un coup dur pour la Turquie mais une ouverture du score logique pour les Italiens.