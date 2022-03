Real-PSG : Luka Modric évoque la blessure et l'avenir de Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse à la veille du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Paris SG, le milieu du Real Madrid Luka Modric s'est exprimé sur la blessure subie ce lundi par Kylian Mbappé à l'entraînement. «Non, pour être honnête, on n'en a pas vraiment parlé, on est concentré sur nous, sur ce qu’on va faire. On ne souhaite de blessure à personne, j’espère que Kylian sera là et à 100%, car il faut être à 100% pour ce genre de matches, on n’a pas parlé de ça. On est concentré sur nous», a-t-il lancé.

Le Croate a ensuite parlé de l'avenir du champion du monde 2018, lui ouvrant grand les portes de la Casa Blanca. «Nous voulons tous jouer avec de grands joueurs, Kylian est sans aucun doute l’un d’eux, alors bien sûr que j’aimerais jouer avec lui dans mon équipe. Mais il joue à Paris pour l’instant, c’est difficile de parler de joueurs qui ne sont pas ici, ça peut être mal interprété et je ne veux froisser personne, mais je crois qu'il n’y a pas un joueur qui n’aimerait pas jouer avec lui», a lancé le Ballon d'Or France Football 2018.

