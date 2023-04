TFC-OL : Laurent Blanc pas tendre avec Rayan Cherki

Ce vendredi soir, l’OL a réussi à arracher un précieux succès sur la pelouse du TFC. Les hommes de Laurent Blanc ont pu compter sur un Rayan Cherki décisif qui a fait beaucoup de mal par ses dribbles. Le jeune attaquant de 19 ans a d’ailleurs offert le but de la victoire en fin de rencontre après un nouveau débordement. Un match très intéressant, mais loin d’être parfait comme l’a confié son coach Laurent Blanc au micro de Prime Video.

«Il a fait une meilleure deuxième mi-temps que sa première. Je ne suis pas content de son match, non. Même s’il a fait une deuxième période très bonne. Avec toutes les qualités qu’il a, on s’attend à ce qu’il fasse des mi-temps que comme ça. Mais je trouve, qu’il doit tuer le match à lui seul en première période. Et il ne le fait pas. On joue au football pour gagner et il faut faire le bon geste au bon moment pour jouer juste. Il ne l’a pas fait en première période, mais il l’a très bien fait en seconde période. Je trouve qu’on est sur le bon chemin avec lui, mais on est parti de loin. Il a des qualités hors normes donc on est exigeant avec lui. Il a donné une bonne réponse. Mais j’espère que la prochaine fois, il sera décisif dès qu’il le peut. »

