Les supporters de Benfica ont bloqué le centre d’entraînement pour discuter avec Mourinho

Tension palpable samedi au centre d’entraînement de Benfica. Mécontents des récentes performances des joueurs de José Mourinho, près de 200 supporters du club de première division portugaise se sont rendus devant le Campus, situé à Seixal, en périphérie de Lisbonne. Rassemblés devant les grilles du complexe, les fans ont souhaité obtenir des explications claires sur la situation sportive du club lisboète. Toisièmes du championnat, les Aigles ont déjà dix points de retard sur le FC Porto (52 points). En Ligue des champions, Benfica pointe à la 29e place du classement et se trouve presque éliminé avant même la dernière journée, le 28 janvier prochain contre le Real Madrid.

Les supporters, assez frustrés, mais respectueux d’après les informations de CMTV, ont pénétré dans le centre d’entraînement. Quatre représentants ont été autorisés à entrer en premier. Puis, les portes ont été ouvertes aux autres, sous escorte policière. Ils ont pu échanger directement avec l’entraîneur portugais ainsi qu’avec le capitaine de l’équipe, Nicolás Otamendi (37 ans). Par ailleurs, le club a indiqué que cela s’est déroulé dans un climat « de grand respect et d’esprit constructif ». La direction sportive a assuré qu’un engagement renforcé et une volonté commune pourront resserrer les rangs afin de faire face aux défis majeurs qui les attendent en deuxième partie de saison. Les mois à venir vont donc être cruciaux, mais il va falloir se mettre au travail.