L'Olympique Lyonnais a trouvé un accord de principe pour Xherdan Shaqiri

La suite après cette publicité

Damien Da Silva, Henrique et Emerson Palmieri. Avec seulement trois recrues depuis l'ouverture du mercato estival, l'Olympique Lyonnais semblait ronronner quelque peu ces dernières semaines sur le marché des transferts. Le nouvel entraîneur rhodanien avait profité du nul de son équipe face à Brest (1-1) au Groupama Stadium pour clamer haut et fort son désir de voir son groupe s'étoffer le plus rapidement possible.

Une requête visiblement entendue par sa direction, puisque l'OL s'est penché récemment sur le dossier Xherdan Shaqiri pour offrir encore un peu plus de qualité offensive au technicien néerlandais. Jean-Michel Aulas et Juninho ont donc lancé les hostilités et se sont rapprochés des dirigeants de Liverpool pour étudier la faisabilité d'un transfert de l'international suisse.

L'OL grille la concurrence et s'offre Shaqiri

Ce dernier qui sort d'un Euro plutôt réussi avec la Nati, souhaiterait obtenir un temps de jeu plus conséquent à l'avenir. Une garantie que ne pouvait lui offrir le manager des Reds Jürgen Klopp. La piste lyonnaise tombait donc à pic pour un joueur qui n'avait disputé que vingt-deux rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière avec Liverpool. Si les émoluments du milieu offensif helvétique pouvaient constituer un frein dans ce dossier, l'OL savait que l'indemnité de transfert ne serait pas trop élevée (Liverpool réclamait 8 millions d'euros).

L’Olympique Lyonnais est heureux d’avoir enfin trouvé un accord de principe avec Liverpool dans le cadre du recrutement du milieu de terrain international Suisse, Xherdan Shaqiri, qui s’était distingué face à la France lors du 1/8eme de finale de l’Euro.https://t.co/l8SqPPpAgs — Olympique Lyonnais (@OL) August 22, 2021

Face à la concurrence du Séville FC, Villarreal et Naples, l'Olympique Lyonnais a su tirer son épingle du jeu pour boucler l'arrivée de Xherdan Shaqiri. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’avoir enfin trouvé un accord de principe avec Liverpool dans le cadre du recrutement du milieu de terrain international Suisse, Xherdan Shaqiri, qui s’était distingué face à la France lors du 1/8eme de finale de l’Euro» peut on lire dans un communiqué. Le transfert sera effectif lundi matin après la visite médicale du joueur et la finalisation des dernières formalités administratives.