Dortmund-Atlético : les compositions officielles

Qui du Borussia ou de l’Atlético jouera les demi-finales de la Ligue des champions ? Après la victoire du match aller en Espagne (2-1), les Madrilènes se déplacent à Dortmund avec un petit avantage (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Les Allemands, à l’aise à domicile cette saison en C1 (deux victoires et deux nuls), comptent sur leur public pour renverser les Colchoneros, qui ont marqué les esprits en 8es en éliminant l’Inter Milan aux tirs au but.

Pour cette rencontre, Edin Terdic compte deux absents de marque avec les blessures de Bensebaini et Haller. C’est Maatsen qui va évoluer à gauche de la défense avec la charnière Hummels-Schlotterbeck et Ryerson à droite. Can et Sabitzer vont évoluer dans l’entrejeu alors que devant Fullkrug sera soutenu par Sancho, Brandt et Adeyemi, préféré à Malen. Côté Atlético, Diego Simeone doit également composer avec des absents. Depay et Lemar sont blessés alors que Lino est suspendu. Il opte pour un 5-3-2 assez classique avec Hermoso, Gimenez et Witsel en défense. Azpilicueta débute en tant que piston gauche avec Molina à droite. Au milieu, De Paul et Koke sont accompagnés de Llorente tandis que devant Morata est épaulé par Griezmann.

Les compositions officielles :

Borussia Dortmund : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Adeyemi, Brandt, Sancho – Füllkrug.

Atlético de Madrid : Oblak – Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Azpilicueta – Llorente, Koke, De Paul – Griezmann, Morata.