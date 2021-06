Euro 2020 : Harry Kane inquiète toute l'Angleterre

La suite après cette publicité

« Ces deux matchs ont été difficiles pour moi (contre la Croatie et l'Écosse, NDLR) mais je n'ai pas eu de problème particulier. » Voilà ce qu'expliquait notamment Harry Kane (27 ans) après le nul décevant de l'Angleterre face à la Tartan Army il y a deux jours (0-0). À en croire de nombreux observateurs et bookmakers avant le début de cet Euro 2020, les Three Lions faisaient partie des favoris, aux côtés de la France ou encore du Portugal. Un statut qui pouvait s'expliquer en grande partie par la présence du capitaine de cette sélection anglaise, considéré comme l'un des meilleurs numéro neuf au monde et qui venait de boucler l'exercice 2020-2021 avec le trophée de meilleur buteur (23) et celui de meilleur passeur (14) de Premier League avec Tottenham. Sauf que le rapport de force s'est inversé : l'Angleterre continue de décevoir dans le jeu et son leader d'attaque n'est plus que l'ombre de lui-même sur le terrain.

Si les Three Lions pointent à la 2ème place du groupe D (4 points) et s'ils joueront leur qualification à l'occasion du troisième et dernier match de poules face à la République Tchèque, cela peut en partie s'expliquer par les deux contre-performances d'Harry Kane à la pointe de l'attaque anglaise. Aligné à deux reprises avec Phil Foden et Raheem Sterling à ses côtés, le serial buteur des Spurs n'a touché que 6 ballons dans la surface de réparation adverse, alors qu'il a disputé 82 minutes face à la Croatie et qu'il a passé 74 minutes sur la pelouse de Wembley contre l'Écosse. Pire encore : d'ordinaire si adroit dans la zone décisive, le natif de Londres n'a cadré aucun de ses 3 petits tirs tentés dans la compétition.

L'invisible Harry Kane inquiète l'Angleterre

Harry Kane touche également un nombre de ballons très faible (26) en moyenne par rencontre. Comparé aux avant-centres des autres sélections présentes à l'Euro 2020, c'est un chiffre qui le place tout en bas de la hiérarchie, loin derrière Memphis Depay (73,7), Alvaro Morata (50,6), Cristiano Ronaldo (47) ou encore Karim Benzema (44,2), devançant seulement Teemu Pukki (25,6) et Ante Rebic (24,1) d'une courte-tête. Interrogé sur ses faibles prestations depuis le début du tournoi, le capitaine de la sélection dirigée par Gareth Southgate a calmé le jeu, tentant de rassurer. « Je n'ai pas senti que je n'étais pas à la hauteur physiquement. Honnêtement, j'ai abordé ces deux (premiers) matchs en me sentant aussi bien que durant toute la saison », lâchait-il aussi après la rencontre face à la Tartan Army.

Le sélectionneur anglais lui a également maintenu sa confiance et a confirmé qu'Harry Kane ferait bel et bien partie du onze de départ aligné lors du troisième et dernier match de la phase de groupes face à la Tchéquie. «C'est notre joueur le plus important, cela ne fait aucun doute. [...] Il est fondamental, non seulement pour les buts qu'il marque, mais aussi pour notre jeu, dans la construction et pour tout ce qu'il apporte. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions qui seront posées à son sujet en ce moment, mais il est déjà passé par là 100 fois », a-t-il notamment confié, dans des propos rapportés par le Telegraph.

L'attaquant anglais confirme ses difficultés dans les compétitions internationales majeures. Lors de l'Euro 2016, il n'avait pas inscrit le moindre but en 4 matchs, alors que lors de la Coupe du Monde 2018, il avait trouvé le chemin des filets à 6 reprises (dont un triplé contre le Panama en poules) en restant toutefois muet lors de la phase à élimination directe. Cette situation, difficilement imaginable il y a peu, de l'un des chouchous du pays outre-Manche, inquiète forcément en Angleterre, où la presse et les mordus de ballon rond ne parlent presque que de ça. D'autant plus avant un match face à la République Tchèque (mardi, 21h) qui pourrait mettre un terme à l'aventure anglaise dans cet Euro 2020. Une issue bien loin de celle rêvée et imaginée par le peuple au Royaume de Sa Majesté avant le début de ce championnat d'Europe des nations.