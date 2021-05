Premier League : Harry Kane termine meilleur buteur et passeur !

Cet après-midi, Tottenham a lutté jusqu'aux derniers instants face à Leicester City (victoire 4-2 des Spurs), avec à la clé une... septième place glanée (Qualification pour la Ligue Europa Conference) ! Bien maigre lot de consolation pour une équipe qui compte dans ses rangs quelques-uns des plus grands talents de Premier League. Alors qu'il pourrait bien quitter le nord de Londres, Harry Kane a inscrit cet après-midi son 23e but de la saison.

Et comme Mohamed Salah (22 buts) n'a pas marqué avec Liverpool, l'international anglais conclut la saison tout en haut du classement des buteurs. Il devance l'Egyptien, Bruno Fernandes (18) et... Heung-Min Son (17) ! Mais ce n'est pas tout ! Prince Harry of London termine aussi meilleur passeur (14 passes), devant Bruno Fernandes et Kevin De Bruyne (12) ! C'est la première fois depuis la saison 93/94 qu'un joueur réalise pareille performance !