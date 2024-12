L’inattendu retour en force de Julian Draxler

La Qatar Star League est un véritable repaire pour d’anciens pensionnaires de notre chère Ligue 1. L’été dernier, Nabil Fekir, ex-OL, a posé ses valises à Al-Jazira. Un an avant lui, d’autres visages bien connus dans l’Hexagone ont pris la direction de l’État du Golfe, à l’image de Christophe Galtier qui a pris les commandes d’Al-Duhail. Marco Verratti et Abdou Diallo, eux, ont quitté le Paris Saint-Germain pour signer en faveur d’Al-Arabi. Comme eux, Julian Draxler a officiellement fait ses adieux définitifs à l’écurie française à l’été 2023, afin de prendre la direction d’Al-Ahli. Un club qui n’a pas hésité à mettre le paquet pour s’attacher ses services. En effet, il a déboursé 20 M€ pour le joueur, à qui il restait un an de contrat à Paris.

Tout cela a fait jaser, d’autant que Draxler restait sur une année très compliquée en prêt du côté de Benfica. Souvent blessé, l’ancien joueur de Schalke 04 n’était apparu qu’à 18 reprises toutes compétitions confondues. Le temps de marquer 2 buts. Arrivé blessé, il avait manqué ensuite 126 jours de compétitions sur l’ensemble de la saison. De retour sur Paris, il ne s’est donc pas éternisé et a pris la direction du Qatar. Mais encore une fois, il a été trahi par son corps puisqu’il a manqué 101 jours de compétitions (12 matches manqués). Il a eu une blessure musculaire en octobre. Puis il a enchaîné avec un nouveau pépin (fissure du pied, ndlr) au mois d’avril. Il a donc vécu une saison compliquée en raison de ses soucis de santé.

Draxler enchaîne après les blessures

Par contre, quand il était sur le pré, il a fait le bonheur de son équipe. En 13 apparitions toutes compétitions confondues, il a marqué 7 buts et délivré 4 assists (939 minutes jouées). Essentiel pour son équipe, l’international allemand a profité de l’intersaison pour se retaper physiquement et revenir plus en forme que jamais. Cette saison 2024-25, il a déjà participé à 12 rencontres toutes compétitions confondues. C’est presque autant que sur tout l’exercice précédent. Dans le détail, il a été aligné 9 reprises en Qatar Star League, toujours en tant que titulaire. Il a manqué seulement 2 matches puisqu’il n’était pas dans le groupe. Sur les 5 matches de son équipe en Qatar Stars Cup, il en a participé à 3 (2 titularisations). En ce qui concerne ses statistiques, elles sont plutôt bonnes.

Le polyvalent allemand a été passeur décisif à 7 reprises avec l’équipe basée à Doha. Il a aussi trouvé le chemin des filets à 6 reprises, lui qui reste d’ailleurs sur un doublé face à Al-Sadd le 7 décembre. Le joueur, qui a été décisif (au moins une passe ou un but) sur 9 des 12 matches auxquels il a pris part, a d’ailleurs confié à ce sujet : « l’esprit d’équipe et les efforts techniques de l’entraîneur et de son staff, sont ce qui m’a rendu personnellement plus heureux, surtout après m’être remis de sa blessure et avoir commencé à fournir un bon niveau qui, selon moi, aidera l’équipe à atteindre son objectif pour la saison en cours. En même temps, je me sens très à l’aise à Al-Ahli et je travaille avec mes coéquipiers et le staff technique pour rendre la saison spéciale pour nos fans.» Après 6 journées de QSL, Al-Alhi est actuellement 2e ex-aequo avec Al-Sadd (22 points), à trois longueurs d’Al-Duhail (1er).