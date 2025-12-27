Liverpool : Jamie Carragher plaide pour des renforts dès janvier

Liverpool traverse une période délicate, et pour Jamie Carragher, il n’y a qu’une solution : agir lors du mercato de janvier. Dans The Telegraph, l’ancien défenseur explique que la situation des Reds rappelle celle de Manchester City en décembre 2024, avec six défaites avant Noël, hors course pour le titre dès le Nouvel An, et une qualification pour la Ligue des Champions incertaine. Les Sky Blues avaient alors dépensé plus de 200 millions d’euros lors du mercato hivernal (Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Omar Marmoush et Nico González) pour tenter de sauver leur saison. Carragher conseille donc à Liverpool d’en faire de même, tout en s’assurant de recruter les bons profils et de ne pas agir sous la panique.

Le club doit renforcer son effectif, notamment en attaque et en défense centrale, après la blessure d’Alexander Isak et le manque de profondeur pour faire souffler Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté. Arne Slot ne dispose pas d’un effectif suffisamment équilibré et profond pour assurer la lutte pour les places en Ligue des Champions si aucune recrue n’arrive rapidement. Comme City et d’autres clubs confrontés à des difficultés similaires, Liverpool devrait donc investir intelligemment pour éviter qu’une première moitié de saison décevante ne compromette ses objectifs. Reste à savoir si ce n’est pas déjà trop tard.