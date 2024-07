Liga : Florentino Pérez pousse pour virer Javier Tebas

Après plusieurs mois de spéculation, le Tribunal administratif du sport (TAD) a ouvert un dossier sanctionnant Javier Tebas, président de LaLiga. La décision de la TAD a été claire et le procès contre le président de la Ligue sera ouvert, ce qui pourrait se terminer par une éventuelle inhabilitation ou de sa mise à pied, comme cela s’est passé pour Pedro Rocha. Une plainte de Florentino Pérez, déposée devant le Conseil supérieur des sports (CSD). Ce dernier accuse Tebas de discriminer le Real Madrid dans la convocation de l’assemblée des clubs patronaux qui a abordé le pacte avec CVC.

La dénonciation arrive 15 jours avant le début de l’enquête. L’étape suivante sera de convoquer une Assemblée d’urgence (qui a approuvé l’accord avec le CVC LaLiga Impulso) huit jours à l’avance, et non 10 comme stipulé dans les règles. Le TAD avait admis la plainte transmise par le CSD en avril dernier. Les clubs ont dû la répéter cinq mois plus tard, en décembre, où tous les défauts de forme possibles de la première convocation ont été corrigés.