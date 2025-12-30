Le Paris FC cible Anton Gaaei

Le Paris FC a prévu de livrer un mercato hivernal d’envergure. Actuellement 14e de Ligue 1, le deuxième club de la capitale ne veut pas se faire peur avec le maintien, et ses richissimes propriétaires vont faire en sorte de renforcer l’équipe. Selon nos informations, le PFC travaille par exemple sur le recrutement d’un nouveau latéral droit, alors qu’Hamari Traoré a déçu depuis le début de saison, et il cible le Danois Anton Gaaei.

Ce dernier évolue actuellement à l’Ajax Amsterdam et est international danois depuis juin 2025. Âgé de 23 ans, il est sous contrat jusqu’en 2028 et avait été recruté contre 4 M€ en 2023 par le club amstellodamois. Mais attention, le Paris FC n’est pas le seul sur le coup, la Lazio Rome a également entamé des démarches.