L'AS Rome s'offre Andrea Belotti

L'AS Rome annonce ce dimanche la signature de l'attaquant italien Andrea Belotti, libre de tout contrat après 7 saisons passées du côté du Torino. L'international de la Squadra Azzurra ne s'engage que pour un an avec le club de la Louve, avec la possibilité de prolonger son bail de deux saisons supplémentaires.

«Le club est heureux d'annoncer la signature de l'attaquant Andrea Belotti. Belotti, 28 ans, a signé un contrat initial d'un an jusqu'au 30 juin 2023. Dans le cadre de l'accord global, il existe également une option pour une prolongation supplémentaire de deux ans, en fonction de certains critères liés aux performances. L'international italien rejoint le club après sept saisons au Torino, où il a marqué 100 buts en Serie A», peut-on lire dans le communiqué de la Roma.

