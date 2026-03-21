Pisté par le Barça et adoubé par Matthaus…Luka Vuskovic rend fou l’Allemagne !

Qui a dit qu’il fallait forcément avoir la trentaine pour être le patron d’une défense ? Depuis son arrivée en prêt à Hambourg l’été dernier, Luka Vušković a transformé la défense du club hanséatique en véritable forteresse. À seulement 19 ans, le joueur prêté par Tottenham dégage une sérénité et une maturité physique (1m93) qui contrastent avec son jeune âge. Initialement recruté par les Spurs pour 11 millions d’euros alors qu’il n’était qu’un adolescent, il prouve aujourd’hui en Allemagne que le pari des Londoniens était visionnaire. Son intégration a été facilitée par la présence de son frère, Mario Vušković, actuellement suspendu pour une affaire de dopage qui l’empêche de jouer. Sur le plan statistique, la saison 2025/2026 de Vušković est tout simplement hors normes pour un défenseur central.

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En 25 matchs, il a déjà inscrit 5 buts, s’imposant comme l’arme fatale du HSV sur coups de pied arrêtés grâce à un jeu de tête assez exceptionnel. Mais c’est défensivement que le Croate impressionne le plus : avec une moyenne de plus de 5 duels aériens gagnés par match et un taux de réussite dans ses interventions dépassant les 70%, il figure parmi les défenseurs les plus performants du championnat, tenant tête aux meilleurs attaquants de Bundesliga. Ces performances n’ont pas échappé aux légendes du football allemand, à commencer par Lothar Matthäus. Le Ballon d’Or 1990 s’est montré particulièrement dithyrambique, déclarant récemment à la presse allemande : «à 18 ans, il joue comme s’il avait déjà disputé trois Coupes du Monde ! Même à 30 ans, je n’avais pas la vision de jeu qu’il possède déjà. C’est un joueur d’une intelligence rare.»

Le FC Barcelone rêve de Luka Vuskovic

Un talent qui affole également les radars de nombreux clubs, qui souhaitent l’enrôler dès l’été prochain. Face à une telle éclosion, le FC Barcelone a avancé ses pions. Selon les dernières indiscrétions, le club catalan aurait déjà entamé des discussions préliminaires avec l’entourage du joueur, représenté par le puissant agent Pini Zahavi, qui est un proche de Joan Laporta, réélu dimanche dernier à la tête du club culé. Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, apprécierait énormément le profil du Croate, qu’il voit comme le successeur idéal pour stabiliser la défense des Blaugrana. Toutefois, l’opération s’annonce complexe : Tottenham, qui possède le joueur jusqu’en 2030, ne réclamerait pas moins de 40 millions d’euros pour libérer sa pépite cet été.

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Interrogé par la presse espagnole, son agent n’a pas démenti les rumeurs entre son joueur et le club catalan : «je ne peux faire aucun commentaire pour le moment. Le joueur appartient toujours à Hambourg et se concentre pleinement sur son club. Je pourrai vous donner des nouvelles dans deux mois exactement, c’est-à-dire après la fin de son prêt et son retour officiel à Tottenham.». L’été 2026 s’annonce donc brûlant pour l’avenir de Vušković. Alors que Hambourg rêve de prolonger son prêt pour une saison supplémentaire afin de le voir évoluer aux côtés de son frère, le joueur se retrouve au cœur d’un bras de fer entre la Premier League et la Liga. Entre le projet de reconstruction de Tottenham et l’appel du Camp Nou, le jeune prodige devra faire un choix crucial pour la suite d’une carrière qui semble, quoi qu’il arrive, promise aux plus grands sommets du football mondial. Pisté par le PSG par le passé, Vuskovic pourrait également être séduit par un autre projet à l’avenir…Affaire à suivre.