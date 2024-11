Mercato OL : énorme rebondissement dans les dossiers Thiago Almada et Luiz Henrique

L’OL navigue à vue. Si les Gones ont remporté le Derby face à l’ASSE le week-end dernier (1-0), ce qui devrait quand même réconcilier certains supporters après les derniers résultats (3 matches nuls et une défaite), le club a rendez-vous devant le gendarme financier du foot français ce vendredi. Un entretien de mi-saison durant lequel John Textor devra être capable de tirer sur la corde sensible pour rassurer la DNCG sur une prochaine amélioration de la santé économique de l’OL.

Pour rappel, le groupe Eagle Football, propriétaire de l’OL, avait rendu public ses comptes la semaine dernière. Des résultats rouges, qui avaient confirmé l’urgence de la situation. Pas besoin de se lancer dans des comptes d’apothicaire : cette cure d’austérité devrait passer par la vente de joueurs, possiblement dès cet hiver. Et forcément, Lyon risquerait de revoir sa copie dans le sens des arrivées. Ces derniers mois, l’idée de voir Thiago Almada et Luiz Henrique rejoindre la capitale des Gaules avait fait son chemin, mais voilà l’OL dans une impasse.

Ils devraient rester à Botafogo

Dans un entretien accordé à ESPN, le directeur général de Botafogo, Alessandro Brito, a indiqué que les joueurs étaient bien plus proches de rester que de partir aujourd’hui : «je serais curieux pour 2025 (qu’Almada et Luiz Henrique partent), les joueurs veulent rester maintenant. Nous avons Almada, Luiz Henrique, Igor (Jésus)… Ils sont très heureux ici. L’environnement est très bon. » Des informations qui vont dans le même sens que celles dévoilées par Globo Esporte. Selon le média, l’Argentin et le Brésilien vivent aujourd’hui la meilleure période de leur début de carrière, alors que Botafogo est leader de Serie A brésilienne, et en finale de Copa Libertadores.

Le premier a également été rappelé en sélection d’Argentine après avoir un peu disparu des listes de Scaloni depuis la Coupe du Monde 2022, quand le deuxième a été appelé deux fois sur trois par Dorival lors des derniers rassemblements de la Seleção. La vie privée des deux hommes a aussi son importance puisque le Brésilien vient de se marier, et que l’Argentin retrouve sa famille, dont il est très proche, et qu’il avait un peu perdue de vue lorsqu’il évoluait à Atlanta. La semaine dernière, Textor avait laissé entendre que les deux joueurs étaient maîtres de leur destin : «Je sais qu’ils se plaisent ici. Cette saison a été la plus incroyable et j’espère qu’il en sera de même pour les prochains mois. Ensuite, ils me diront ce qu’ils veulent faire. » Visiblement, il n’y a plus trop de doutes.