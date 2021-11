Giovanni, l'autre Simeone qui cartonne

La suite après cette publicité

Chez les Simeone, le football, c'est dans le sang. Diego, champion d'Espagne en titre, mène de main de maître, depuis décembre 2011, l'Atlético de Madrid, un des clubs où il a d'ailleurs excellé lorsqu'il était joueur. Et depuis le début de la saison, son fils Giovanni retrouve le chemin de la très grande forme. Révélé à River Plate puis Banfield, l'attaquant argentin a déjà brillé en Italie, du côté de la Fiorentina, du Genoa ou de Cagliari.

En ce début d'exercice, c'est sous les couleurs du Hellas Vérone qu'il se rappelle au bon souvenir des amateurs de Serie A. Arrivé sous la forme d'un prêt payant (1,5 M€) avec option d'achat (11 M€), l'international argentin (5 sélections, 1 réalisation), qui avait fait l'objet de discussions cet été avec l'Olympique de Marseille qu'il espérait vraiment rejoindre en début de mercato, s'est parfaitement fondu dans son nouveau club. Ses dernières sorties sont clairement là pour le prouver.

Trois clés pour un renouveau

Samedi, grâce à son doublé, el Cholito, comme on le surnomme en référence à son illustre père, a grandement participé à la victoire des siens contre la Juventus (2-1, 10e journée de Serie A). Quelques jours plus tôt, le natif de Madrid avait purement et simplement fait exploser la défense de la Lazio (4-1, 9e journée), avec un quadruplé retentissant. Au total, le bilan comptable du n° 99 est assez impressionnant en ce début de saison : 8 réalisations et 2 passes décisives en 9 apparitions en championnat.

«Je traverse un excellent moment. J'ai tellement travaillé, je suis content parce que j'ai trouvé mon équilibre. Tout se passe bien, j'ai autour de moi des partenaires qui donnent tout, ce que j'apprécie énormément. Cela me donne de l'énergie et de la confiance», a-t-il lâché à La Gazzetta dello Sport après le succès face aux Bianconeri. Les conseils de son père, son équilibre personnel (il s'est récemment marié) et la méditation : voici les trois clés du retour en forme canon de Giovanni Simeone. Le Hellas, 9e au classement, croise les doigts pour que ça dure.