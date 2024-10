OM - PSG : DAZN contredit la version de François Letexier après l’exclusion d’Amine Harit

Balayé (0-3) par le PSG en clôture de la 9e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille regrettera longtemps le carton rouge adressé à Amine Harit pour sa faute sur Marquinhos à la 20e minute du Classique. Un fait de jeu qui n’a pas manqué de faire réagir, poussant même l’arbitre de ce choc, François Letexier à se justifier. «Je vois Amine Harit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. L’assistance vidéo ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste. Au contraire, elle me confirme que ma perception est réelle, qu’il y a un contact de la semelle au niveau du torse, avec un angle qui n’a d’ailleurs pas été diffusé par la réalisation. Il permet de voir le duel de profil et lorsqu’il y a un arrêt sur image, on constate clairement un contact de la semelle au niveau du sternum», déclarait l’officiel du soir.

Une sortie médiatique qui a cependant quelque peu étonné le diffuseur officiel de la Ligue 1. Directeur éditorial de la plateforme, Stefano Bernabino a ainsi assuré que DAZN avait bien diffusé tous les angles sur l’exclusion d’Amine Harit. «C’est un bon moment de décryptage. Mais quand il parle de l’angle de caméra qui n’aurait pas été diffusé, nous sommes assez surpris. Dans le car-régie avec Fred Godard, le réalisateur, nous ne comprenons pas, car nous avons montré tous les angles à notre disposition. D’ailleurs, à ce moment-là, on est en train de rediffuser toutes les images déjà proposées pendant le match», notait le dirigeant dans des propos rapportés par L’Equipe.

Caméras identiques pour le VAR et DAZN

«Nous avons diffusé l’action dans son ensemble, puis l’action prise par la caméra opposée, également celle de la caméra arrière-but de dos et le contrechamp de face. Mais je ne suis pas à sa place, je ne suis pas là pour juger, j’ai montré ce que j’avais de mieux pour essayer de comprendre. Ensuite, le VAR est une cellule indépendante qui a, à sa disposition, exactement les mêmes caméras que les nôtres. Il n’y a pas de caméra cachée qui leur serait destinée», a de son côté ajouté le réalisateur Fred Godard. Des révélations qui devraient raviver la polémique, alors que de nombreux supporters olympiens se sentent encore lésés par cette décision.

Déterminé à l’idée de rendre l’arbitrage plus transparent et ainsi évité toutes polémiques, Stefano Bernabino a finalement conclu son discours en proposant un axe d’amélioration, basé sur une méthode déjà employée en Serie A. «En Italie (DAZN est le diffuseur principal de la Serie A, ndlr), nous avons une séquence qui s’appelle "Open VAR". Nous récupérons les conversations du VAR le soir même et dans le débrief des matches, nous sommes en mesure de repasser les échanges entre l’arbitre principal et le VAR. Cela donne davantage de compréhension sur le processus de décision». En attendant de voir si de nouveaux ajustements seront effectués autour de l’arbitrage vidéo, ces nouveaux propos risquent de faire jaser…