OM : les impatientes retrouvailles avec les supporters

La Ligue 1 a repris ses droits la semaine passée et tout le monde a eu le bonheur de retrouver les supporters dans les stades. Dimanche dernier, à La Mosson, malgré quelques incidents en fin de match, l'ambiance était belle. Le parcage marseillais réunissait 300 âmes plus beaucoup d'autres éparpillées aux quatre coins de l'enceinte héraultaise pour la victoire renversante des joueurs de l'OM.

Mais, ce dimanche, contre Bordeaux, les éléments de Jorge Sampaoli vont retrouver leur domicile. Le match se jouera à guichets fermés, mais la totalité du stade ne sera pas remplie puisque la jauge est de 50 000 personnes. Pour autant, on a fait des pieds et des mains pour venir voir ceux dont on rêve, depuis si loin, depuis si longtemps, depuis l'arrivée du Covid et l'avènement des huis clos.

On veut des places jusqu'à Naples

Il suffit de s'asseoir quelques instants dans un petit café sur le Boulevard Michelet, en face du Vélodrome, pour se rendre compte de la frénésie. On cherche des places, on passe du temps sur le site de la billetterie, les téléphones sonnent. « Il ne s'arrête pas, on m'appelle des quatre coins de la France et même d'ailleurs, Naples, par exemple, pour trouver le précieux sésame pour dimanche », nous confie un jeune homme qui essayer d'aider quelques malheureux qui n'ont pas encore leur billet.

Chez les supporters abonnés, c'est pareil, l'effervescence est à son maximum. « Oui, très impatient comme chaque début de saison, mais peut être encore plus cette année, car nous sortons d’une période de 17 mois sans Stade Vélodrome. Un supplice me concernant », nous confie David, abonné depuis 30 ans, d'abord aux Dodgers puis maintenant en Ganay.

« On va pouvoir retourner au travail le lundi matin avec la voix cassée »

Même son de cloche chez Matthias, qui a ses habitudes au CU et qui attend impatiemment l'ouverture de la campagne d'abonnement : « tout ça m’avait vraiment manqué. Ma vie tourne autour de l’OM. Il ne se passe pas 1h sans que j’en parle ou n’y pense. Ça a été très difficile l’an dernier, d’autant que les résultats n’ont pas toujours été là. Mais je pense que l’OM est le club qui a le plus souffert de l’absence de supporters. Heureusement, tout cela est fini. On va pouvoir retourner au travail le lundi matin avec la voix cassée, et avec des chants pleins la tête. »

Même les habitants de Marseille, qui ne sont pas abonnés et qui fréquentent quand même l'enceinte du Boulevard Michelet, sont impatients. « En vrai, je ne vais pas souvent au stade, pour diverses raisons, surtout parce que je n'ai pas l'habitude depuis petit, du coup c'est surtout pour certains matchs ou des opportunités. Ou alors quand ça tourne de fou, comme sous Bielsa où le stade est incroyable ou lors du parcours en Ligue Europa qui termine avec la finale. Quand je sens que je vais en prendre plein les yeux au stade, j'y vais. Et là, pour le match face à Amiens (dernier match au Vélodrome avec des supporters, ndlr), c'était une opportunité et dimanche, c'est le FUTBOL qui revient, une équipe offensive, un stade qui va être bouillant donc j'ai payé parce que je vais prendre du plaisir sur le terrain, et je vais ressentir des trucs avec le stade », nous raconte Benjamin.

On s'identifie à cette nouvelle direction

Il faut dire aussi que l'année passée, les Phocéens ont pris un nouveau tournant. Jacques-Henri Eyraud, contre qui la gronde s'était élevée, et André Villas-Boas, le coach, sont partis. Les deux ont été remplacés par le très populaire Pablo Longoria et par le coach volcanique Jorge Sampaoli.

« Plus que l’arrivée de Sampaoli, c’est surtout le changement au niveau de la direction, avec notamment le départ de JHE et la promotion de Longoria, qui m’a ravie ! Maintenant, on arrive mieux à s’identifier dans la direction, et on comprend où Longoria compte aller. On sent beaucoup plus de professionnalisme et de sérénité. L’arrivée de Sampaoli va justement dans ce sens. Et au niveau du jeu, ce qu’on a vu lors de la présaison et à Montpellier est très encourageant. On sent que l’entraîneur a ses idées claires, et que les joueurs commencent à comprendre le style de jeu. C’est très prometteur. Avec AVB, on s’adaptait à l’adversaire, le plus souvent avec succès d’ailleurs. Mais maintenant, Sampaoli impose son style aux concurrents, c’est un changement très appréciable », poursuit Matthias.

Pape Gueye semble impatient

L'espoir semble donc revenir, comme nous le confirme David, qui en a vu d'autres : « sur le plan sportif, je suis très impatient ! Avec le sentiment d’enfin avoir un staff très compétent qui tire dans le même sens. Je pense que l’OM a effectué l’un de ses meilleurs mercatos depuis peut-être l’été 2009 et l’arrivée de Didier Deschamps. Beaucoup beaucoup d’espoirs pour cette nouvelle saison. »

Contre Bordeaux, ce dimanche, le stade sera bouillant, une nouvelle excellente aussi pour le nouveau diffuseur, qui aura très probablement de belles images à montrer. L'OM est un club dont les supporters font partie intégrante, et Pape Gueye, qui n'a jamais connu le Vélodrome avec des supporters en match officiel, l'a aussi expliqué : « je n'ai pas à avoir peur du Vélodrome, sinon je ne serai pas ici. C'est un plus, c'est ce qui va me pousser, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je suis tranquille, si je ne suis pas bon, ce ne sera pas à cause de ça. On va tout faire pour gagner ce match. Il faut le voir comme quelque chose de positif. » On mettrait tout à parier que la fête va être très belle ce dimanche soir.