MHSC-OM : les acteurs reviennent sur les incidents

Quel finish pour cette première journée de Ligue 1 ! Mené deux buts à zéro, contre le cours du jeu, par Montpellier, l'Olympique de Marseille avait de quoi être déçu à la pause. Pourtant, les Phocéens ont réussi à créer la surprise et ont continué dans leur esprit de jeu comme en première période pour, au terme d'une seconde période plus qu'emballante, remporter la rencontre 3-2.

Sauf qu'en toute fin de match, Jeremie Pignard, l'arbitre de la rencontre, renvoyait tout le monde aux vestiaires pour un énième jet de projectile (une bouteille) sur la pelouse. Jorge Sampaoli semblait désabusé : « c'est une fin de match bizarre, le jeu n'était pas agressif, c'était intéressant pour les fans. Rongier a une grosse coupure à la bouche qui l'a empêché de rentrer en jeu on ne veut pas revoir ça. Les supporters nous ont manqué à cause de la pandémie, on espère que ça ne va pas gâcher tout ça. Ce n'est pas logique, le match était intéressant, on proposait du jeu et on n'espère pas revoir ça à l'avenir ». Leonardo Balerdi, qu'on a vu très énervé sur le troisième but de l'OM, s'est aussi expliqué : *j'ai terminé très fâché après ce troisième but, un de mes partenaires était en sang, il avait une grosse coupure à la bouche. J'étais fâché contre le public, j'espère qu'il y aura une sanction parce que c'est inadmissible de faire ça et que Valentin est blessé.

Dall'Oglio a aussi vu les Marseillais jeter des choses

Andy Delort, le capitaine de Montpellier, s'est lui aussi présenté devant les médias et n'a pas vraiment épilogué sur cela. Il a plutôt été surpris par le nombre de supporters de l'OM : « on a compris. Ce qu'on n’a pas compris c'est qu'il fallait rentrer aux vestiaires et revenir cinq minutes plus tard. C'est à la fin, c'est dommage, vraiment dommage. Après, je le répète, il y avait plus de supporters de Marseille que de Montpellier... C'est un grand club, mais quand on a tant attendu... on a été surpris, c'était ce qu'on a ressenti dans le vestiaire. Sincèrement ça fait bizarre. Ça fait trois ans que je suis là, je n'avais jamais connu ça. On connaît la passion des supporters de l'OM, on l'a sentie ce soir ».

Enfin, dernier arrivé en conférence de presse, Olivier Dall'Oglio, le nouveau coach du MHSC, y a été dans le même ton : « on est vraiment content de voir le public et on veut qu'il reste. Il y a eu des jets des deux côtés, il faut vraiment arrêter là-dessus. On est dans une période difficile, il y a la passion, je le reconnais, mais il faut aussi se calmer, c'est du sport et ne pas gâcher la fête. On était pas loin d'arrêter et ç'aurait été triste, il y avait autre chose à faire ». Cette histoire ne devrait pas en rester là.