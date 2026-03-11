Ligue des Champions
Le bijou de Bradley Barcola pour l’ouverture du score du PSG contre Chelsea
1 min.
@Maxppp
Le Paris Saint-Germain est attendu ce soir pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea. Auteur de prestations mitigées ces dernières semaines, le club de la capitale était dans l’obligation d’élever son niveau pour espérer battre les Blues.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:15
BRADLEY BARCOLA LANCE MAGNIFIQUEMENT LE PSG APRÈS 10 MINUTES ! 🔥Voir sur X
Les Parisiens prennent les devants face à Chelsea, et c'est à vivre sur CANAL+ 🥵
#PSGCFC | #UCL
Les Parisiens prennent les devants face à Chelsea, et c'est à vivre sur CANAL+ 🥵

#PSGCFC | #UCL
#PSGCFC | #UCL
Pour le moment, les Rouge et Bleu n’ont pas encore remporté leur bataille, mais Bradley Barcola les a parfaitement lancés. Sur un centre de Dembélé, Neves a trouvé l’ancien Lyonnais de la tête. ce dernier a alors réalisé un enchaînement contrôle-frappe fatal aux Blues (1-0, 10e).
