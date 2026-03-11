Menu Rechercher
Le bijou de Bradley Barcola pour l’ouverture du score du PSG contre Chelsea

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé en action avec le PSG. @Maxppp
PSG 5-2 Chelsea

Le Paris Saint-Germain est attendu ce soir pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea. Auteur de prestations mitigées ces dernières semaines, le club de la capitale était dans l’obligation d’élever son niveau pour espérer battre les Blues.

BRADLEY BARCOLA LANCE MAGNIFIQUEMENT LE PSG APRÈS 10 MINUTES ! 🔥

Les Parisiens prennent les devants face à Chelsea, et c'est à vivre sur CANAL+ 🥵

Pour le moment, les Rouge et Bleu n’ont pas encore remporté leur bataille, mais Bradley Barcola les a parfaitement lancés. Sur un centre de Dembélé, Neves a trouvé l’ancien Lyonnais de la tête. ce dernier a alors réalisé un enchaînement contrôle-frappe fatal aux Blues (1-0, 10e).

Pub. le - MAJ le
