MU : Darren Fletcher ne sait pas s’il va rester

Propulsé entraîneur intérimaire de Manchester United après le licenciement de Ruben Amorim, Darren Fletcher a tenu à clarifier sa situation. À l’approche de son deuxième match à la tête des Red Devils, dimanche en FA Cup contre Brighton, l’ancien milieu écossais a assuré n’avoir eu aucune discussion avec Sir Jim Ratcliffe concernant son futur au club, lui qui a disputé son premier match sur le banc des Red Devils, à Brighton (2-2).

«Non, je n’en ai pas eu. Je parle à Omar Berrada et Jason Wilcox. Pour ma part, je me concentre sur le travail à accomplir. Je ne pense pas à mon avenir et je n’ai pas eu de discussions à ce sujet. Ils m’ont donné l’entière responsabilité de prendre les commandes pour ces deux matchs. Prendre mes propres décisions, diriger l’équipe et la préparer, c’est ce que j’ai fait. Il n’y a pas eu de discussions», a-t-il assuré en conférence de presse, concentré uniquement sur sa mission à court terme.