PSG : Luis Campos dément pour Luis Enrique

Ce mercredi, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse à la veille d’affronter l’Olympique de Marseille lors du Trophée des Champions organisé au Koweït. Il sera peut-être questionné sur son avenir. Hier, une rumeur s’est propagée un peu partout concernant le coach du PSG, qui aurait refusé une offre de prolongation et qui souhaiterait relever un nouveau défi.

Ce qui n’est pas la vérité. Contacté par le journaliste de Canal+, Olivier Tallaron, Luis Campos a commenté cette rumeur. « 100 % fake news », a lâché le directeur sportif du Paris Saint-Germain. On peut dire que le message est plutôt clair.