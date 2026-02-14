Le FC Barcelone démonte l’arbitrage espagnol et demande de lourdes sanctions !

Coup de tonnerre en Liga. Le FC Barcelone a annoncé avoir adressé, ce samedi 14 février, une lettre officielle à la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), à son président, au président du Comité Technique des Arbitres (CTA), au responsable de la VAR ainsi qu’au directeur des affaires juridiques. Dans ce courrier, le club catalan exprime sa profonde inquiétude face à des décisions arbitrales qu’il juge « préjudiciables au jeu et dépourvues de critères cohérents » à travers cinq points précis.

Le Barça pointe notamment « l’existence de décisions différentes suite à des actions de même nature, notamment en matière de sanctions disciplinaires. Cette disparité crée une impression de deux poids, deux mesures incompatibles avec les principes d’équité, d’égalité et de sécurité juridique ». Le club s’inquiète également d’interprétations contradictoires concernant les fautes de main dans la surface, parfois lors de rencontres arbitrées par les mêmes officiels. Mais ce n’est pas fini.

Le FC Barcelone demande des sanctions

Au-delà des cas isolés, « le FC Barcelone dénonce la multiplication des erreurs d’arbitrage flagrantes tout au long de la saison, dont beaucoup ont été décisives et préjudiciables au club. Cette accumulation nuit directement à l’intégrité de la compétition et alimente une méfiance croissante ». La question de la VAR occupe aussi une place centrale dans cette démarche. Le FC Barcelone met en doute l’utilisation et la transparence de l’assistance vidéo, surtout sur des décisions millimétriques insuffisamment expliquées.

Les Blaugranas réclament la publication intégrale des enregistrements audio de la VAR, qu’il y ait eu consultation au bord du terrain ou non, et proposent la création d’un règlement disciplinaire spécifique pour les arbitres en cas d’erreurs graves, avec des sanctions publiques et transparentes. Une prise de position forte, qui intervient dans un contexte tendu, quelques jours après les critiques arbitrales à la suite de la lourde défaite contre l’Atlético de Madrid, en match aller de Coupe du Roi (4-0). Le club assure toutefois que sa démarche ne vise pas à remettre en cause le professionnalisme des arbitres, mais à garantir davantage de cohérence, d’égalité de traitement et de crédibilité pour l’ensemble des compétitions espagnoles. Un communiqué qui fait déjà grand bruit…