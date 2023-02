FC Barcelone : les Catalans commencent à s’inquiéter sérieusement !

En l’espace de quelques jours seulement, la très belle dynamique du FC Barcelone et les espoirs des supporters se sont vite évaporés. Il y a eu cette élimination européenne face à Manchester United, qui a refroidi beaucoup de monde. Puis, dimanche, les troupes de Xavi se sont inclinées 1-0 face au promu Almeria. Une défaite pendant laquelle les Barcelonais ont particulièrement mal joué et ont donné l’impression d’être la petite équipe sur la pelouse.

La suite après cette publicité

Mais surtout, ce match était l’occasion de tuer la Liga. Une victoire aurait permis de prendre 10 points d’avance sur le Real Madrid, et même si l’écart reste encore conséquent - 7 points - les Madrilènes ont encore des options. « Une opportunité manquée par le Barça », titre Sport, qui ne manque pas de souligner que le Barça n’a tiré qu’une fois au but ! « Un Barça incompréhensible perd 3 points face à Almeria quand personne ne s’y attendait », rajoute le média dans un autre article, évoquant aussi un Barça faible dans les deux surfaces.

À lire

Barça : le joli geste solidaire d’Ousmane Dembelé

L’absence de Pedri… et "l’absence" de Lewandowski

Deux contre-performances consécutives qui inquiètent. En Espagne, l’absence de Pedri est logiquement mise en avant et désignée comme la principale responsable des soucis connus par le Barça dans le jeu. Et il est évident qu’il y a une certaine Pedri-dépendance. Et les Barcelonais vont devoir faire sans lui pour plusieurs rencontres encore, à commencer par cette demie de Copa del Rey face au Real Madrid jeudi, ou ce duel contre Valence au Camp Nou dimanche.

La suite après cette publicité

Si Xavi est épargné par les critiques, ce qui reste un peu surprenant par ailleurs, d’autres prennent cher. Les médias catalans commencent ainsi à s’impatienter un peu avec Robert Lewandowski. Le Barça ne trouve pas son buteur. Le système à 4 milieux ne lui va pas du tout, explique Mundo Deportivo, qui dévoile que Xavi aurait même demandé à ses joueurs de faire des efforts pour trouver le Polonais. « Le Barça a besoin que le Polonais oublie cette mauvaise passe préoccupante », explique de son côté Sport, qui lui a attribué un 4/10 face à Almeria. Vous l’aurez compris, l’heure est à l’inquiétude en Catalogne…