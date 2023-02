Liga : après Manchester, le FC Barcelone enchaîne une deuxième défaite à Almería !

Après le match nul entre le Real Madrid et l’Atlético samedi soir (1-1), le FC Barcelone avait l’occasion, dans le cadre de la 23e journée de la Liga, de prendre dix points d’avance sur son rival madrilène. Pour cela, il fallait s’imposer sur la pelouse d’Almería, avant-dernier du championnat et sur trois défaites de rang. Leader au classement après 24 journées, le Barça devait se relancer après sa défaite à Manchester en milieu de semaine, synonyme d’élimination de la Ligue Europa. Un second échec européen à la suite de la sortie prématurée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Privé de Dembélé, Fati, et Pedri, Xavi alignait un 4-4-2 avec une attaque composée de Robert Lewandowski et Ferran Torres. Busquets, De Jong, Gavi et Kessié sont, quant à eux, titulaires dans l’entrejeu. De son côté, Rubi proposait une attaque composée de deux anciens de Ligue 1, avec Luis Suarez (prêté par l’OM) et El Bilal Touré (passé par Reims). S’ils se permettaient souvent de vite se projeter dans le camp adverse pour inquiéter l’arrière-garde, les Catalans semblaient moins tranchants dans cette entame de rencontre, ne trouvant pas tout de suite des opportunités face à un bloc andalou bien en place.

Le Barça surpris

Le FCB voyait même son adversaire débloquer la marque par l’intermédiaire d’El Bilal Touré, crucifiant Ter Stegen d’une belle reprise heurtant la transversale avant de faire trembler les filets (1-0, 24e). Dans la foulée, Baptistao s’arrachait au deuxième poteau et reprenait le ballon d’une magnifique volée, claquée par le portier allemand (27e). De quoi réveiller un peu plus les hommes en doré ce dimanche après-midi, mais ces derniers n’arrivaient pas à trouver leur attaquant polonais dans la surface de réparation. Mais que nenni, les joueurs de Xavi paraissaient inoffensifs en première période…

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone gardait son ascendant sur son adversaire du soir mais devait attendre le coaching pour voir quelques brèches se créer. D’abord, Raphinha n’était pas loin de reprendre le centre entrant de Ferran Torres (71e), qui trouvait ensuite la tête d’Araujo, trop altruiste face au but (75e). Les centres s’enchaînaient depuis le couloir gauche barcelonais, mais sans réussite. Avec la vigilance des deux gardiens en fin de rencontre, le score ne changeait plus (1-0). Avec cette 2e défaite en championnat, le Barça n’a plus que 7 points d’avance sur le Real, qu’il affrontera en Coupe du Roi jeudi prochain. Almería prend trois importants pour la course au maintien et se hisse au 15e rang.