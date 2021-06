La Copa America se déroulera bien au Brésil

Alors que la Copa America 2021 doit commencer dimanche soir avec un match entre le Brésil et le Venezuela (23h heure française), personne ne savait vraiment où allait se disputer la compétition. Dans un premier temps, elle devait avoir lieu en Colombie et Argentine avant que la CONMEBOL n'intervienne et retire l'organisation de celle-ci aux deux pays à cause de la pandémie de Covid-19. Le Brésil a alors envoyé sa candidature mais la réponse officielle était encore attendue. Le verdict est tombé.

Comme le relaye le média local Globoesporte, la Cour suprême du Brésil a rejeté les derniers recours pour l'annulation de cette Copa America 2021. L'autorisation a donc été donnée et cette édition 2021 se déroulera bel et bien dans le pays de Neymar et compagnie. Et ce malgré une situation sanitaire également compliquée là-bas.