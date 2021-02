FA Cup : Southampton domine Wolverhampton

Suite des huitièmes de finale de FA Cup ce jeudi. Au Molineux Stadium, Wolverhampton accueillait Southampton pour un duel entre deux équipes de Premier League. Et ce sont les Saints qui ont obtenu leur billet pour le prochain tour grâce à un succès 2-0.

La suite après cette publicité

Après un premier acte sans le moindre but, Ings ouvrait le score (49e). Les Wolves n'arrivaient pas à revenir et Armstrong scellait la victoire des siens à la 90e minute. L'aventure s'arrête donc là pour Nuno Espirito Santo et ses hommes.