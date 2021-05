OL : Benzema et Mbappé félicitent Rayan Cherki

Rayan Cherki a connu une soirée de rêve ce dimanche soir face à Monaco. Le jeune prodige de 17 ans a inscrit son premier but en Ligue 1 dans les derniers instants du match. Et son but a été décisif puisqu’il a donné la victoire à son équipe pourtant réduite à 10. Ça méritait bien des félicitations de Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Sur son compte Instagram, le jeune joueur formé à Lyon a publié un post pour revenir sur sa soirée magique. « Fier d’avoir inscrit mon premier but en Ligue 1. Merci à l’équipe et à toutes et à tous pour votre soutien » pouvait-on lire. Sa publication a largement été commentée notamment par l’attaquant du Real Madrid et l’attaquant du PSG qui se sont permis de le féliciter. «Bien vu» a commenté Benzema tandis que Mbappé a lâché un «Oui, oui» d'encouragement. De quoi faire plaisir à l'intéressé.