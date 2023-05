Ligue 1 : Lens renverse Reims et met la pression sur le PSG

On aurait pu résumer cette Ce vendredi, Lens avait pour objectif de revenir à trois petits points du PSG en s’imposant à domicile contre Reims. Malgré le contrôle de la possession, les Artésiens ne parvenaient pas à imprimer leur rythme dans le premier quart d’heure de la rencontre. Un début de match définitivement étrange pour les Sang et Or qui ont perdu Kevin Danso, expulsé après une poussette dans le dos de Marshall Munetsi. Une aubaine pour Folarin Balogun qui en a profité pour inscrire son 6e penalty et son 19e but en Ligue 1 cette saison (0-1, 23e).

La suite après cette publicité

Malgré sa faible réaction, Lens est parvenu à revenir dans la rencontre sur une erreur évitable de ses adversaires. Une bévue signée Emmanuel Agbadou, fautif sur Adrien Thomasson, qui a valu un penalty en faveur des Lensois que Przemyslaw Frankowski a transformé avec plein de sang-froid (1-1, 40e). Pourtant en supériorité numérique et semblant plus inspirés que leurs adversaires, les hommes de Will Still ne sont pas parvenus à faire la différence en phase offensive.

À lire

Reims : Will Still enrage contre l’erreur d’Emmanuel Agbadou

Un nouvel exploit de Seko Fofana sauve Lens

Au retour des vestiaires, la partie s’est emballée avec des locaux bien plus incisifs que lors du premier acte. Openda a testé les gants de Yehvann Diouf (50e) avant que Folarin Balogun ne lui réponde (53e). Dans cette partie qui s’est dès lors jouée à couteaux tirés, il fallait un brin de génie pour faire basculer cette partie. Et comme souvent au stade Bollaert cette saison, cette flamme est venue de Seko Fofana. Trouvé entre les lignes aux 30 mètres, l’ancien de Manchester City s’est retourné pour dribbler deux joueurs et armer une frappe imparable pour Yehvann Diouf (2-1, 55e). Un sacré bol d’air pour le public lensois qui a exulté sur cette inspiration.

La suite après cette publicité

Les Rémois ont alors poussé et ont joué leur va-tout pour tenter d’égaliser. Enchaînant les corners et tentant de mettre leur supériorité numérique à profit, Reims a cru pouvoir bénéficier de deux autres penalties mais Samba n’avait finalement pas touché Balogun (74e) et la main de Medina ne pouvait pas se siffler tant le défenseur argentin ne pouvait pas faire forcément mieux sur son tacle (84e). Finalement, leur manque d’inspiration les a condamnés à la défaite. Penauds, ils ne pouvaient pas aspirer à mieux ce soir face à des Lensois solidaires et qui, malgré une performance assez décevante, ont arraché la victoire au mental pour revenir provisoirement à trois points du PSG et entretenir leur rêve de titre.