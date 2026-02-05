Les vérités d’Olivier Létang sur la surprenante fin de mercato du LOSC

Le mercato s’est terminé au LOSC avec deux joueurs de côté mais aucun attaquant de pointe. C’était pourtant la priorité de Bruno Genesio après la lourde blessure Hamza Igamane. Il fallait quelqu’un pour épauler Olivier Giroud, 39 ans, qui commence à tirer la langue. Pour ne rien arranger, les ligaments au genou de l’international marocain ont lancé une terrible série pour les Dogues. Osame Sahraoui, Nabil Bentaleb, Thomas Meunier et désormais Ethan Mbappé sont tous partis à l’infirmerie pour des durées plus ou moins longues. Jhon Duran n’est pas venu, pas plus que Mike Tresor, lequel a raté sa visite médicale.

La suite après cette publicité

Pour autant, faut-il parler de mercato raté ? Pour Olivier Létang, la réponse est négative. Le club a bien eu dans l’idée de faire signer un numéro 9 avant de revoir ses plans après la titularisation en pointe de Matias Fernandez-Pardo contre Fribourg la semaine dernière en Ligue Europa. «On s’est dit qu’on a Mathias qui venait de faire un bon match. Il jouait 9 en Belgique. A partir de là, on a eu confiance de partir avec lui et on a décidé d’aller chercher des joueurs de côté plutôt qu’un attaquant», explique le patron lillois en conférence de presse lors de la présentation des deux recrues : Noah Edjouma et Gaëtan Perrin.

Fernandez-Pardo a convaincu

L’ancien Toulousain et l’ex-Auxerrois viennent garnir les côtés de l’attaque, même si le second cité est capable d’évoluer dans l’axe. Le LOSC a dépensé 10 M€ (5 M€ chacun) pour les faire venir, preuve que les finances permettaient quelques mouvements, malgré le contexte économique compliqué pour les clubs français. «On a toujours une limitation économique mais on avait la capacité d’investir. On a eu des contacts avec des joueurs pour lesquels les données économiques n’étaient pas un problème. On a été clair aussi, certains clubs nous ont appelés pour nos joueurs mais on ne pouvait pas les laisser partir.»

La suite après cette publicité

«L’idée de prendre un 9 avait été émise, confirme Bruno Genesio qui a pris la suite de son président au pupitre. Pour plein de raisons ça ne s’est pas fait, des clubs qui voulaient vendre puis ne voulaient plus». Désormais le mot d’ordre est l’unité pour redresser une seconde partie de saison partie sur de très mauvaises bases (5 défaites consécutives en janvier). Létang l’a rappelé en préambule, il n’y a pas d’alarmisme. «Nous sommes 5es de L1, qualifiés pour les barrages de Ligue Europa. Il faut positiver», prévient-il assurant qu’il serait «le premier responsable qu’on atteigne ou non nos objectifs». Ça commence demain par un déplacement à Metz en ouverture de la 21e journée.