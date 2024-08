Liga : Girona et le Real Betis se quittent dos à dos

Après le match nul concédé par Bilbao face à Getafe (1-1), la première journée de Liga se poursuivait, ce jeudi soir, avec une affiche prometteuse entre le Real Betis et Girona, sensation du dernier exercice. Au Benito Villamarín de Séville, les locaux prenaient rapidement l’avantage par l’intermédiaire de Marc Batra (1-0, 6e). En tête à la pause, les hommes de Manuel Pellegrini se dirigeaient vers un premier succès mais concédaient finalement l’égalisation à l’entrée du dernier quart d’heure.

Tout juste entré en jeu, Gabriel Misehouy, jeune attaquant de 19 ans, trouvait la faille et permettait aux siens de décrocher le point du match nul (1-1, 72e). Avec ce résultat, Girona et le Real Betis reviennent à hauteur de Bilbao et Getafe, les quatre équipes comptant une petite unité. Place désormais aux autres affiches de cette première journée avec notamment un duel opposant Las Palmas à Séville, ce vendredi à partir de 21h30…