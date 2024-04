OM-Benfica : la réaction très honnête de Roger Schmidt

Il aurait espéré un meilleur sort pour son équipe ce jeudi soir. Mais malgré la victoire du match aller, Benfica n’a rien pu faire face à l’OM et s’est logiquement incliné lors de la séance des tirs au but. Avant ça, les coéquipiers d’Angel Di Maria avaient concédé un but de Moumbagna et n’avaient surtout pu que subir les vagues olympiennes. Et en conférence de presse, le technicien Roger Schmidt a eu une analyse très honnête de la rencontre.

«Félicitations à Marseille pour avoir atteint les demi-finales. On avait beaucoup d’ambition et de motivation pour rejoindre le dernier carré, mais on est tombé sur un très bon adversaire, très agressif. On a eu des problèmes pour jouer notre football, trouver des solutions, garder la possession. On a concédé le but qui nous envoie en prolongation, puis on a raté des opportunités avant la séance de tirs au but. Je suis déçu, comme mes joueurs, mais il n’y a pas grand-chose à dire de plus sur ce match», a-t-il lancé. Une analyse qui semble assez juste après cette rencontre et cette élimination.