Espagne : nouveau record pour Ansu Fati

Le conte de fées se poursuit pour Ansu Fati (17 ans). Le jeune attaquant du FC Barcelone est devenu ce jeudi soir à 17 ans et 308 jours le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de la Roja derrière Zubieta (17 ans et 284 jours en 1936).

Le joyaux du Barça qui est entré à la place de Jesus Navas (34 ans) lors du match face à l'Allemagne en Ligue des Nations (1-1), devance un certain Bojan Krkic qui avait fêté sa première sélection avec l'Espagne à l'âge de 18 ans et 13 jours en 2008. Ansu Fati est également devenu le 800e joueur à endosser la tunique espagnole.