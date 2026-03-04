Menu Rechercher
Real Madrid : le verdict est tombé pour Mastantuono

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Franco Mastantuono avec le Real Madrid @Maxppp

Lundi soir, Franco Mastantuono a dégoupillé après la défaite du Real Madrid face à Getafe (0-1). L’Argentin de 18 ans a été exclu après des propos insultants envers l’arbitre de la rencontre, Alejandro Muñíz Ruiz. Le joueur madrilène aurait dit à l’homme au sifflet « quelle honte ! Quelle putain de honte ! ». Une version confirmée par le rapport de l’arbitre.

Ce mercredi, Mastantuono a été fixé sur son sort. Il a été suspendu pour 2 rencontres par la Commission de Compétition. Même si le Real Madrid a tenté de le défendre et de faire appel, il manquera donc la rencontre de vendredi face au Celta de Vigo, ainsi que celle face à Elche.

Pub. le - MAJ le
