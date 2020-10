Carlo Ancelotti met déjà les choses au clair avec le PSG pour Moise Kean

Moise Kean a lancé son aventure parisienne avec les honneurs. Parmi les recrues surprise du sprint final du mercato estival, le jeune attaquant italien s'est plutôt bien intégré à l'équipe de Thomas Tuchel. « La meilleure chose pour être intégré à un vestiaire, c'est de marquer. Cela aide beaucoup. Le plus important pour moi est qu'il continue de mettre de l'intensité. Il a une capacité physique importante, une capacité à défier des défenseurs centraux », expliquait l'entraîneur allemand à son sujet cette semaine.

La suite après cette publicité

Auteur d'un doublé lors des deux derniers succès de sa nouvelle équipe, contre Dijon et l'Istanbul Basaksehir, l'ancien de la Juventus a été prêté par Everton, sans option d'achat. Officiellement du moins. Puisque selon France Football, le champion de France a bel et bien inclus une option d'environ 20 millions d'euros dans le deal passé avec Everton. Quoi qu'il en soit, du côté d'Everton, on prépare déjà l'avenir avec lui.

Ancelotti compte sur lui

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a ainsi tenu des propos qui risquent de contre-carrer les plans parisiens. « Je n'ai pas parlé avec lui, mais je l'ai vu marquer quatre buts en deux matchs. C'est une bonne chose, pour le PSG, pour lui et aussi pour nous », a d'abord lancé le tacticien italien, qui suit donc de très près les performances de son compatriote.

Mais surtout, il a confirmé que Kean serait de retour à Goodison Park la saison prochaine : « on a décidé de le laisser filer en prêt, pour qu'il puisse jouer plus, pour avoir ces opportunités. Il montre sa qualité et sera de retour la saison prochaine. » Leonardo et ses équipes sont donc fixées. Il faudra entamer des négociations qui s'annoncent compliquées avec le club de la Mersey dans le cas où les Parisiens souhaitent conserver l'international italien...