Faitout Mouassa débarque à Lens !

Faitout Maouassa, une arrivée à toute vitesse

Un joueur à tout faire ! Explosif, athlétique, polyvalent et déjà pourvu d’une bonne expérience au plus haut niveau, Faitout Maouassa (25 ans) vient compléter le groupe artésien. Capable d’évoluer dans tout le couloir gauche, le latéral est prêté avec option d’achat pour la saison 2023-24 ! Déjà immergé dans la famille sang et or. En signant son contrat au plus près des supporters artésiens présents dans le parcage visiteurs du stade Louis-II, ce samedi 2 septembre, Faitout Maouassa a pris conscience du