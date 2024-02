LdC : surpris par Naples, le Barça concède le nul en Italie

Soirée de gala au stade Diego Armando Maradona. Dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des champions, Naples accueillait sur ses terres le FC Barcelone, ce mercredi. Une affiche s’annonçait loin d’être évidente pour le champion d’Italie en titre, à la peine en championnat et qui n’a jamais réussi à s’imposer face son homologue espagnol par le passé sur la scène européenne (2 nuls, 2 défaites). Toutefois, le club napolitain, pour la première de Francesco Calzona, avait à cœur de jouer un mauvais tour à une équipe barcelonaise distancée dans la course au titre en Liga et qui ne pouvait que miser sur la C1 pour éviter une saison blanche. D’entrée de jeu, le Barça dictait son tempo et mettait immédiatement en difficulté son adversaire. Virevoltant, Yamal était le premier à s’illustrer d’une frappe envoyée au-dessus de la transversale de Meret (4e) avant de récidiver quatre minutes plus tard en trouvant cette fois-ci les gants du portier italien. Grandement sollicité après le premier quart d’heure, le Transalpin s’employait à merveille pour maintenir son équipe en vie. Sur un centre coupé au premier poteau, Lewandowski butait d’abord sur le dernier rempart des Partenopei (22e) avant que ce dernier ne repousse une tentative lointaine de Gundogan (23e). Après une première demi-heure à mettre au crédit des champions d’Espagne, le Napoli parvenait enfin à sortir la tête de l’eau, du moins dans la possession du cuir puisque les occasions italiennes manquaient cruellement au cours du premier acte. Bien que dominateur dans cette partie, le Barça n’arrivait pas à concrétiser ses actions et regagnait les vestiaires avec le compteur bloqué à 0.

Loin d’apparaître sous son meilleur visage au cours de la première période, Naples et Victor Osimhen alertaient enfin ter Stegen. Toutefois, le Nigérian voyait le cadre se dérober (46e). Puis, le Barça repartait tambour battant mais Gündogan se heurtait à un Meret vigilant dans ses six mètres (49e). Finalement, le verrou napolitain était forcé à l’heure de jeu. À la réception d’une passe courte de Pedri, Lewandowski se retournait, résistait au retour de Di Lorenzo pour ensuite décocher une frappe au ras du sol, imparable pour Meret (0-1, 60e). Ainsi, le show Meret n’aura duré que 60 minutes. Visiblement déboussolé par l’ouverture du score espagnole, le portier napolitain était tout proche de la boulette sur une frappe lointaine de Pedri qui lui échappait des mains, heureusement sans conséquence pour lui (65e). Loin d’abdiquer, Naples montrait une réelle envie d’aller vers l’avant pour exister enfin dans cette partie. Parvenant à s’échapper au forceps du marquage de Martinez, Osimhen s’arrachait pour ajuster du pied droit Ter Stegen et permettre au Napoli de recoller au score sur sa première frappe cadrée de la rencontre (1-1, 75e) ! Méconnaissable après l’égalisation, la formation italienne faisait preuve de plus de mordant dans les dix dernières minutes d’une partie décousue, à l’image de cette tête de Zambo Anguissa (85e) ou de cette tentative de Simeone (90e), toutes deux hors-cadre. Surpris par une équipe du Napoli réaliste, le Barça pouvait regretter d’avoir laissé filer les trois points au terme d’une seconde période animée. Tout se décidera donc en Catalogne, le 12 mars prochain.